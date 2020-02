Bebauungsplan in Tönisvorst : Planungen für Cray-Valley-Gelände kommen voran

St. Tönis Bis 2006 wurden auf dem Gelände in St. Tönis Lackharze und Kunststoffe produziert, nun soll dort ein Mischgebiet entstehen.

Im Frühjahr soll der neue Bebauungsplan für das Cray-Valley-Gelände an der Mühlenstraße in St. Tönis aufgestellt werden. Dies teilte der zuständige Fachbereichsleiter Jörg Friedenberg in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing mit. Das Gelände, auf dem bis Mitte 2006 Lackharze und Kunststoffe produziert wurden, ist eines der wenigen Gewerbegebiete, die die Stadt Tönisvorst interessierten Unternehmen anbieten kann, und das nicht, wie etwa das Gewerbegebiet Hohenhöfe, in der Wasserschutzzone liegt.