Mit der St. Augustinus-Gruppe : Kplus-Gruppe strebt Fusion an

Solingen Gespräche mit der St. Augustinus-Gruppe Neuss wurden aufgenommen.

(uwv) Nach dem möglichen Verbund der städtischen Kliniken Solingen und Leverkusen kündigt sich nun ein weiterer Verbund in der Gesundheits- und Sozialbranche an: Die Geschäftsführung der in Ohligs ansässigen Kplus-Gruppe hat von ihren Gesellschaftern, den katholischen Kirchengemeinden in Solingen, Hilden, Monheim und Opladen sowie dem Erzbistum Köln, den Auftrag erhalten, mit der Geschäftsführung der gemeinnützigen St. Augustinus-Gruppe in Neuss, die Möglichkeiten einer gemeinsamen Trägerstruktur zu prüfen. Ziel ist es, die beiden Gruppen „zu einer starken Unternehmensgruppe zusammenzuführen und so die Versorgung alter, kranker und Menschen mit Behinderung im Sinne der christlichen Caritas langfristig zu sichern“, heißt es in einer Mitteilung.