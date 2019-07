Zwilling & Co : Weniger Umsatz, mehr Beschäftigte

Zwilling & Co

Auf dem Firmengelände von Zwilling zwischen Grünewalder Straße und Lüneschlossstraße wurden am Ende des Geschäftsjahres 2018 insgesamt 741 Mitarbeiiter beschäftigt. Foto: Guido Radtke

Solingen Das zur Neusser Werhahn-Gruppe gehörende Unternehmen Zwilling erzielte 2018 deutlich weniger Umsatz als 2017.

Die Zwilling J.A. Henckels AG hat im Geschäftsjahr 2018 erhebliche Umsatzeinbußen verkraften müssen. Das zur Neusser Werhahn KG gehörende klingenstädtische Unternehmen erzielte im Bereich Küche lediglich einen Umsatz von 659 Millionen Euro – nach 699 Millionen Euro im Jahr 2017. Der Vorstandssprecher der Werhahn-Gruppe, Paolo Dell’Antonio, sieht den Rückgang durch „ungünstige Währungseffekte“ und auch den „Transformationsprozess im Markt“ begründet. Am stärksten sei diese Entwicklung im chinesischen Markt zu spüren. „Der Konsument bewegt sich über alle Kanäle, die Verzahnung zwischen offline und online wird immer wichtiger“, sagt Dell’Antonio.

Für Zwilling Küche ist „China die größte Herausforderung“. Immerhin ist Zwilling dort absoluter Marktführer im Klingenbereich. Im Handelsstreit zwischen China und den USA sieht der Sprecher des Werhahn-Vorstandes für Zwilling noch keine Beeinträchtigungen. „Wir hoffen weiter auf freien Handel“, so Dell’Antonio. Immerhin sind die USA für Zwilling der zweitgrößte Markt. Hier konnte das Solinger Unternehmen im vergangenen Jahr ein deutliches Umsatzplus von acht Prozent erzielen. Am Jahresende 2018 beschäftigte Zwilling 741 Menschen in Solingen. Im Vergleich zum Jahresende 2017 waren das 18 mehr.