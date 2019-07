Kontrollen in Solinger Innenstadt : Polizei zeigt Präsenz in der City

Solingen Die Polizei kontrollierte in der Solinger Innenstadt Autofahrer und ahndete zahlreiche Vergehen.

Mit etlichen Einsatzkräften, unterstützt vom Stadtdienst Ordnung, zeigte die Polizei am Mittwochnachmittag Präsenz in der Innenstadt. Vor dem Einkaufszentrum Hofgarten wurden nach und nach Fahrzeuge auf den Neumarkt beordert und kontrolliert. Handy-Verstöße, nicht angeschnallte Personen, BTM-Verstöße und eine Person, die per Haftbefehl gesucht wurde – die Bilanz der Polizei war äußerst erfolgreich.

„Das ist hier eine Gefahrenstelle“, sagte Polizei-Einsatzleiter Elmar Müller. Mit Blick auf die Außengastronomie am Neumarkt sei es wichtig, hier Präsenz zu zeigen und Kontrollen durchzuführen. Bereits am Vormittag waren die Einsatzkräfte in Ohligs vor Ort, um den Verkehr in Richtung Wald und Gräfrath zu kontrollieren. „Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft unterstützen wir solche Aktionen der Polizei sehr gerne“, sagte Kai Wißmann vom Stadtdienst Ordnung.