Hauptstelle in Solingen : Post will neue Briefmarken schnell nachliefern

Solingen Seit dieser Woche gelten neue Postgebühren. Für einen Standardbrief werden fortan 80 Cent fällig. Doch in den zurückliegenden Tagen waren zumindest an der Hauptstelle der Post an der Kölner Straße noch keine neuen 80-Cent-Briefmarken erhältlich.

