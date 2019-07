Fitness : Mrs. Sporty zieht in Höhscheid um

Höhscheid Im ehemaligen Schlecker-Ladenlokal am Peter-Höfer-Platz werden jetzt Kraft und Ausdauer trainiert.

Es ist nicht der wichtigste Unterschied, aber einer, der in heißen Sommern zählt: „Die Räume sind kühler“, sagt Monika Richter, die Clubmanagerin und -leiterin bei Mrs. Sporty in Höhscheid. Seit Montag hat der Fitnessclub für Frauen seinen Sitz im Gebäude Bergerstraße 5 – nach rund elf Jahren an der Neuenhofer Straße. Durch den Umzug stehen jetzt 200 statt 140 Quadratmeter zur Verfügung; die reine Trainingsfläche wuchs von 75 auf 125 Quadratmeter.

Rund 400 Mitglieder hat der älteste Mrs.-Sporty-Club in Solingen. 16 von ihnen können gleichzeitig trainieren, unterstützt von Monika Richter und zwei „dualen“ Studentinnen sowie durch Anweisungen vom Computer – mit großen Bildschirmen im Smartphone-Design. Frauen, wirbt das Franchise-Unternehmen, liebten den Boutique-Charakter der Fitnesscenter. „Keiner starrt einen an“, wird eine Kundin zitiert, die schätzt, dass man „unter Frauen ist“. Auch der Franchise-Nehmer ist eine Frau: Marion Müller-Kluttig freut sich, dass das neue Studio am Denkmal nur 900 Meter vom alten entfernt ist. Parkplätze gibt es direkt vor der Tür – wie vorher am alten Aldi-Standort an der Neuenhofer Straße. Am Peter-Höfer-Platz halten auch Busse mehrerer Linien. Müller-Kluttig: „Die gute Erreichbarkeit war uns wichtig. Deshalb habe ich direkt angerufen, als ich die Annonce für das Ladenlokal sah.“