Aus den Gemeinden : St. Sebastian unterstützt Notschlafstelle

Solingen 17 neue Matratzen spendete die Kleiderkammer St. Sebastian der Einrichtung an der Hermannstraße.

Als die Kleiderkammer der katholischen Kirchengemeinde St. Sebastian – ehemals Pfarreiengemeinschaft Solingen-West – im Jahr 2016 in Ohligs ihre neuen Räume an der Grünstraße bezog, soll es Zweifel gegeben haben, ob die Einnahmen die Kosten für Miete und Strom würden decken können. Mittlerweile jedoch ist längst klar: Es bleibt sogar noch einiges übrig. Und das nutzt weiteren sozialen Projekten: Der Verein „Solingen hilft“ etwa konnte sich schon über die finanzielle Unterstützung durch die Kleiderkammer freuen. Und auch die Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen, die in der Notschlafstelle an der Hermannstraße 10 ein Dach über dem Kopf suchen, profitieren davon: 17 Matratzen, für jedes Bett in der Einrichtung eine, beschafften die Mitarbeiter der Kleiderkammer für „die 10“, wie die Notschlafstelle in Anlehnung an ihre Adresse auch heißt.