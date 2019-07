Post von der Stadt : Solingen braucht über 5000 zusätzliche Wohnungen

Solingen Wer in Solingen ein Grundstück mit Baurecht besitzt, das bisher unbebaut ist, erhält in den nächsten Tagen Post von der Stadt.

(red) Wer in Solingen ein Grundstück mit Baurecht besitzt, das bisher unbebaut ist, erhält in den nächsten Tagen Post von der Stadt. Zentrale Frage des Schreibens an die Eigentümer: Wie groß ist Ihre Bereitschaft, Ihr Grundstück für den Wohnungsbau zu verkaufen oder selbst zu entwickeln? Die Befragung ist Teil der Wohnbauoffensive, die die Stadt Solingen im Herbst 2019 offiziell startet. Ermittelt werden soll beispielsweise, aus welchen Gründen die Flächen bislang nicht für eine Wohnbebauung genutzt werden und wie die Stadt Eigentümer bei der Entwicklung unterstützen kann. Die ausgefüllten Fragebögen können bis zum 2. August zurück gesendet werden.