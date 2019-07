Was schief läuft : Miese Stimmung auf allen Ebenen bei der Solinger CDU

Die CDU-Geschäftsstelle an der Elisenstraße in der Stadtmitte: Die Partei selbst sucht zurzeit noch nach einem Weg, um zurück zu altem Glanz zu finden. Foto: Uwe Vetter

Meinung Solingen Ein gutes Jahr vor den Wahlen rumort es in der Solinger Union. Viele machen Parteichef Haug dafür verantwortlich, dass es in Sachen OB-Kandidat nicht nach vorne geht. Zudem sorgt die Junge Union für Ärger.

Am Ende war es ein Schuss in den Ofen. Vor kurzem erst hatte CDU-Fraktionschef Carsten Voigt Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) wegen fehlender Ganztagsplätze frontal angegriffen und den OB sowie dessen ebenfalls mit SPD-Parteibuch ausgestatteten Kämmerer Ralf Weeke als „Chaos-Duo“ bezeichnet. Doch zum Schluss stand einmal mehr die CDU selbst als Chaos-Truppe da. Nur wenige Tage nach dem Aufschlag des Fraktionsvorsitzenden haute die Junge Union (JU) nämlich eine Stellungnahme heraus, in der die von Voigt angeblich angestrengte „Presseschlacht“ mit „Unverständnis“ quittiert wurde.

Um es kurz zu machen: Mit ihrer Erklärung nahmen die Junioren der Attacke des Fraktionschefs schlicht den parteipolitischen Wind aus den Segeln. Denn anstatt darüber zu sprechen, dass Voigt offenkundig einen wunden Punkt getroffen hatte und die Stadt sich eilends bemühte, mit fünf neuen OGS-Gruppen nachzusteuern, beschäftigte sich die CDU zu guter Letzt wieder mit sich selbst. Wobei sich viele in der Union vor allem daran störten, dass die JU ihr Statement bereits Tage vor der Veröffentlichung fertiggestellt hatte, ohne zum Beispiel auf einer zwischenzeitlichen Fraktionssitzung ein Wort darüber zu verlieren.

Gleichwohl würde es aus Sicht etlicher Parteimitglieder zu kurz greifen, einzig die JU ins Gebet zu nehmen. Im Gegenteil: Die zuletzt erfolgte Ankündigung von CDU-Chef Sebastian Haug, den OGS-Flop mit der JU „intern aufzuarbeiten“, löst bei vielen Christdemokraten nur noch Sarkasmus aus. Denn Teile der Partei zweifeln inzwischen an der Führungsqualität des Chefs. So wird Haug vor allem der Vorwurf gemacht, gut ein Jahr vor den Kommunalwahlen keine Strategie zu haben, mit der Tim Kurzbach in Gefahr zu bringen wäre.

Dabei ist es aber gar nicht so sehr der Umstand, dass die CDU bislang keinen Gegenkandidaten vorgestellt hat, der Kritik hervorruft. „Das ist eine Sache, die man nicht übers Knie brechen muss“, sagt zum Beispiel ein bekannter Unionspolitiker – um im gleichen Atemzug das aus seiner Sicht entscheidende Problem auf den Punkt zu bringen. So habe sich die CDU durch ungeschicktes Taktieren ihres Vorsitzenden nämlich ohnehin schon in eine derart schwierige Lage gebracht, dass man „eventuell besser auf einen eigenen OB-Kandidaten verzichten sollte“.

Der Hintergrund: Mit Äußerungen zu einem möglichen Kandidaten von CDU, BfS und FDP hat Haug Anfang 2019 aus Sicht vieler Parteifreunde die Chancen auf diese Option zerstört. Zwar hatte der CDU-Chef lediglich gesagt, er hoffe auf eine solche Lösung und betont, es müssten „noch Gespräche geführt werden“. Indes war der Flurschaden groß. So reagierte vor allem die BfS sauer. Und auch CDU-Leute, die im Hintergrund bereits mit den anderen Fraktionen über die OB-Wahl geredet hatten, fühlten sich vor den Kopf gestoßen.

„Zwischenstand heute ist, dass wir immer noch keinen Kandidaten haben. Die BfS schickt einen eigenen Mann ins Rennen. Und Tim Kurzbach hat – trotz Problemen mit OGS, Klinikum, den Grünen sowie mit dem Zustand der Bundes-SPD – kaum was zu befürchten. Das alles sind Sachen, die Haugs Position schwächen“, betont ein CDU-Mann, der dem Parteichef eher gewogen ist.

Der Unmut sei jedenfalls mittlerweile so groß, dass es bei der Neuwahl des Parteivorsitzenden im Herbst zu einer Kampfabstimmung kommen könnte. „Da läuft sich der eine oder andere warm“, heißt es. Wovon sich Sebastian Haug allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen will. „Ich trete wieder an“, unterstreicht der Parteichef, der die CDU seit 2015 führt.

Damals wie heute war die Union gespalten. Woran manche erinnern und Haug in Schutz nehmen. „Einige tun so, als sei früher alles toll gewesen“, sagt ein Politiker. Doch zur Wahrheit gehöre, dass die CDU stets ein „zerstrittener Haufen“ gewesen sei, den man nicht mit einem Machtwort auf Linie bringe.