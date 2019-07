Kostenpflichtiger Inhalt: Sternenhimmel in blauer Kugel entdecken : Galileum in Solingen kurz vor der Eröffnung - was es dort zu sehen gibt

Solingen Einige restliche Arbeiten sind am Galileum mit Planetarium und Sternwarte in Ohligs noch zu erledigen. Am Freitag ist dann Eröffnung für eins der modernsten Planetarien Europas.