St.-Augustinus-Gruppe in Neuss : Mit Risikobereitschaft gegen Engpässe

Nordstadt Die St.-Augustinus-Gruppe ist Betreiber mehrerer Einrichtungen, darunter das Johanna-Etienne-Krankenhaus. Die weltweiten Lieferprobleme wirken sich massiv auf ihr Lager und Einkauf aus – und erfordern kreative Lösungen.

Um den Mehraufwand stemmen zu können, müssen Einkauf und Logistik kreative Lösungen finden. Im Lager der St.-Augustinus-Gruppe hat sich der Vorrat an medizinischer Schutzausrüstung mittlerweile verdreifacht. „Wir haben beispielsweise immer 500.000 FFP2-Masken da”, so Sandkaulen. Kritische Artikel habe man durch Abos bei zuverlässigen Industriepartnern für mehrere Monate gesichert. Auch aus finanziellen Gründen eine gute Idee: „Dadurch sparen wir auch Kosten, weil wir im Vorfeld günstigere Preise aushandeln können”, so Sandkaulen. Prinzipiell seien vorausschauendes Denken und Handeln wichtiger denn je. Das Team müsse täglich den weltweiten Markt überblicken und frühzeitig abschätzen, was demnächst knapp werden könnte. Dabei ist auch eine gewisse Risikobereitschaft gefragt. „Es bleibt einfach keine Zeit, Muster von bestimmten Waren zu bestellen. Wir ordern besser gleich in größerer Stückzahl, um unsere Versorgung zu sichern”, so Groß. Ob demnächst wieder Normalität einkehre, sei nicht abzusehen. „Viele Lieferanten planen ein Jahr im Voraus. Wir denken, dass Produkte wie Schnelltests auch noch lange unseren Alltag begleiten werden – gerade, wenn wieder größere Veranstaltungen geplant werden”, sind sich beide einig. So oder so sei das Team um den Einkauf für jede Situation gewappnet. „Dass wir krisenfest sind, haben wir bereits gezeigt.”