Unfall in Solingen : Frau bei Frontalzusammenstoß verletzt

Unfall in Solingen

Die Polizei sprach am Unfallort zwei Platzverweise aus.

Solingen Bei einem Verkehrsunfall auf der Schlagbaumer Straße ist am Freitagabend gegen 22.50 Uhr eine Frau verletzt worden.

Ein 28 Jahre alter Porsche-Fahrer wollte einen Unbeteiligten an einer Ampel in Richtung Schlagbaum überholen und scherte aus. Dabei kam ihm allerdings eine 29-jährige Honda-Fahrerin entgegen, die nach links in die Germanenstraße abbiegen wollte und den Cayenne zu spät sah. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen.