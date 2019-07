Großeinsatz der Feuerwehr Solingen : Feuer in alter Silag-Halle in Gräfrath

Foto: Martin Oberpriller 5 Bilder Feuer in Silag-Halle in Solingen-Gräfrath.

Solingen Großalarm für die Solinger Feuerwehr: Am Montagmittag ist in der alten Silag-Halle in Gräfrath ein Feuer ausgebrochen.

Der erste Notruf erreichte die Leitstelle der Feuerwehr um exakt 10.46 Uhr. In einem gewerblich genutzten Gebäude am nördlichen Rand von Gräfrath war ein Feuer ausgebrochen. Wobei die Einsatzkräfte noch während ihrer Fahrt zum Unglücksort genauere Informationen erhielten. Im Gegensatz zur ersten Alarmierung brannte es nämlich nicht im Gewerbegebiet Piepersberg, sondern gleich gegenüber in einem ehemaligen Bürobau der Firma Silag an der Wuppertaler Straße.

Was die Arbeit der Feuerwehrleute im Nachhinein betrachtet zumindest ein kleines bisschen erleichterte, steht das viergeschossige Gebäude doch schon seit etlichen Jahren leer. Allerdings war auch so keine Zeit zu verlieren. Denn als die Einsatzkräfte aus allen drei Wachen der Solinger Berufsfeuerwehr am Montagvormittag nur wenige Minuten nach dem Marschbefehl schließlich am Brandort eintrafen, schlugen ihnen aus der obersten Etage des Hauses bereits die Flammen entgegen.

Um ein zusätzliches Ausbreiten des Feuers zu verhindern, wurden umgehend zwei Drehleiterfahrzeuge mit Wasserwerfern in Stellung gebracht. Und parallel begannen Erkundungstrupps in das Innere des brennenden Gebäudes einzudringen. Weit kamen die Feuerwehrleute zunächst indes nicht. Der Grund: In dem Objekt hatten sich die Flammen mittlerweile bis zu einer Treppe ausgebreitet, so dass den Einsatzkräften zunächst der Zugang zum eigentlichen Brandherd versperrt blieb.

Deshalb kämpften sich die Feuerwehrleute mit kleineren mobilen Leitern weiter nach oben, derweil die Löscharbeiten auch von außen fortgesetzt wurden. Unter anderem wurde mit speziellen Kettensägen das Dach des über 100 Jahre alten Gebäudes geöffnet, so dass der Brand schließlich relativ zügig unter Kontrolle gebracht werden konnte. „Wir werden jetzt zur Nachkontrolle noch mit einigen Kräften vor Ort bleiben“, sagte später der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Solingen, Sebastian Wagner, der zuvor die Arbeiten an der Brandstelle koordiniert hatte.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer in einer Zwischendecke unterhalb des Dachgeschosses ausgebrochen sein. Von dort suchten sich Flammen dann ihren Weg weiter nach oben. Was genau den Brand auslöste, steht noch nicht fest. Die Polizei hat diesbezüglich routinemäßig die Ermittlungen übernommen. Wann mit genaueren Erkenntnissen zu rechnen ist, blieb am Montag einstweilen unklar. Und auch zum entstandenen Sachschaden lagen zunächst keine Angaben vor, wie ein Sprecher der Polizei am Nachmittag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.

Das Brandgebäude liegt auf dem hinteren Teil des Silag-Geländes an der Wuppertaler Straße. Laut Angaben des Unternehmens stammt der rote Backsteinbau aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg und wurde 1910 errichtet. „Im Jahr 1955 gab es dann noch einmal eine Sanierung des Hauses“, sagte der bei Silag für Immobilien zuständige Mitarbeiter Fahed Fatnassi.

Während des Feuerwehreinsatzes am Montag, an dem insgesamt rund 60 Berufsfeuerwehrleute sowie knapp 30 freiwillige Kräfte der Löschzüge Mangenberg, Gräfrath und Wald beteiligt waren, musste die Wuppertaler Straße zeitweise gesperrt werden. Autos wurden von der Polizei über das benachbarte Gewerbegebiet Piepersberg umgeleitet. Dennoch blieben größere Verkehrsbehinderungen aus. Die Sperrung wurde am frühen Nachmittag wieder aufgehoben.

