Krankenkassen in Solingen AOK zieht im zweiten Quartal 2023 um

Vor Ort in Solingen vertreten bleibt auch die AOK Rheinland/Hamburg. Gleichwohl nicht mehr an der bisherigen Stelle an der Kölner Straße. Vielmehr wird in Kürze der geplante Umzug in die Clemens-Galerien realisiert. „Wir gehen im Moment davon aus, dass wir die Flächen im Erdgeschoss und in der ersten Etage im ersten Quartal an die Innenarchitekten übergeben. Im zweiten Quartal dieses Jahres wollen wir dann umziehen“, kündigt Christiane Otto an. Wichtig ist der AOK-Regionaldirektorin für Solingen, Remscheid und Wuppertal im Zuge des Umzuges: „Wir werden die Geschäftsstelle keinen einzigen Tag schließen.“