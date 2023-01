Polizei zählte in Neujahrsnacht in Solingen 94 Einsätze Durchwachsene Bilanz zum Jahreswechsel

Die Silvesternacht hat bei den in Solingen eingesetzten Polizeibeamten nicht gerade für einen Mangel an Arbeit gesorgt. Das geht aus der Bilanz des für die Klingenstadt zuständigen Polizeipräsidiums Wuppertal hervor. Denn demnach zählten die Beamten allein in Solingen zum Jahreswechsel zwischen 18 Uhr und 6 Uhr insgesamt 94 Einsätze.