Ausblick auf das neue Jahr in der Klingenstadt Das sind 2023 Solingens größte Baustellen

Prognosen sind dann besonders schwierig zu stellen, wenn sie die Zukunft betreffen. Und so verbietet sich ein Blick in die Kristallkugel praktisch von selbst – es sei denn, die Probleme sind längst bekannt. In Solingen jedenfalls gibt es – jenseits aller unvorhersehbaren Ereignisse – auch 2023 einige Dauerbrenner, die erneut für Zündstoff bei den Debatten innerhalb wie außerhalb der Kommunalpolitik sorgen dürften.