Großeinsatz der Feuerwehr in Solingen Lagerhalle mit drei Oldtimern brennt

Großalarm für die Solinger Feuerwehr am Freitagmittag. Nachdem in einer Lagerhalle an der Katternberger Straße ein Feuer ausgebrochen ist, sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. In der Lagerhalle, die als Kfz-Werkstatt genutzt wird, sind drei Old- und Youngtimer untergestellt.