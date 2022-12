Handball-Bundesliga BHC geht mit Auswärtscoup in die WM-Pause

“Wir haben immer an uns geglaubt, in den Phasen, in denen Hannover rangekommen ist, den Kopf aus der Schlinge gezogen und sind wirklich cool geblieben“, bilanzierte ein zufriedener BHC-Trainer Jamal Naji. „Vor allem in der Crunchtime haben wir an unseren Ideen festgehalten“ – obwohl zuvor Aktionen mit einer bestimmten Auftakthandlung drei Mal nicht funktioniert hatten. „Aber wir hatten den Glauben daran und dann zwei wichtige Aktionen positiv für uns gestaltet“ – für Naji der Schlüssel zum ersten Auswärtssieg in Hannover seit mehr als zehn Jahren.