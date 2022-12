Neues Gewerbegebiet in Solingen Rasspe-Sanierung geht in neue Phase

Ein gutes halbes Jahr, nachdem im vergangenen Juni ein mutmaßlich durch Brandstiftung ausgelöstes Feuer in dem ehemaligen Rasspe-Verwaltungsgebäude in Stöcken schwere Schäden angerichtet hat, laufen die Instandsetzungsarbeiten auf Hochtouren. So hat der Investor, die im sächsischen Lichtenstein ansässige Bauconzept Real Estate GmbH, inzwischen begonnen, das Obergeschoss zu sichern, um auf diese Weise weitere Schäden an der Substanz des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes zu verhindern.