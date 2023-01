Zwischen Leverkusen und Hilden IHK fordert schnelle Standstreifen-Freigabe auf der A3

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) im Bergischen Land sowie in Düsseldorf starten einen neuen Anlauf zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Region. So haben sich jetzt die Hauptgeschäftsführer der IHK Wuppertal - Solingen - Remscheid sowie der IHK Düsseldorf, Michael Wenge und Gregor Berghausen, mit einem gemeinsamen Schreiben an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gewandt, in dem sie die schnelle Freigabe von temporären Seitenstreifen auf der A3 bei Solingen fordern.