Kriminalität in Solingen Polizei registriert Anstieg bei Einbrüchen

Im Zuständigkeitsbereich des gesamten Polizeipräsidiums, also in den Städten Solingen, Remscheid und Wuppertal, war ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen. So ging die Zahl der Einbrüche im bergischen Städtedreieck von 404 Fällen zwischen Januar und Oktober 2021 auf nunmehr 518 Fälle nach oben. Was wiederum einem Zuwachs von immerhin rund 25 Prozent entspricht und damit die Entwicklung in Solingen bei weitem übertrifft, bewegte sich der Anstieg in der Klingenstadt im selben Zeitraum doch bei deutlich unter zehn Prozent.