Heimatkunde und mehr in Heiligenhaus Museum Abtsküche erweitert sein Angebot

Weiterhin gibt es ein Wiedersehen besonderer Art: Am Dienstag, 17. Januar, 18 Uhr, öffnet Günther Heider im Museum erneut sein persönliches Film-Archiv. Heider hat im Oktober 2022 den ersten Teil seiner Reihe von Dokumentarfilmen aus dem Heiligenhauser Leben gezeigt. Nach dem großen Erfolg wird er an diesem Abend schwerpunktmäßig Filmbeiträge über Kunst und Kultur in Heiligenhaus und Reisen des Geschichtsvereins zeigen.