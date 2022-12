Freizeitpark Aufderhöhe Marathon mit Happy End

So ist der Förderverein augenblicklich damit beschäftigt, die Bedingungen für die Baugenehmigung zu erfüllen. Diese ist notwendig, um die weiteren Pläne zu den Veränderungen in die Tat umsetzen zu können. „Wir rechnen damit, dass die Baugenehmigung demnächst vorliegt“, sagte jetzt der Vorsitzende des Fördervereins Freizeitpark Aufderhöhe, Joachim Buchmüller, der in dieser Woche darüber hinaus betonte, der Förderverein befinde sich diesbezüglich bereits seit geraumer Zeit in Gesprächen mit der Stadt Solingen.