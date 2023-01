Zwischen Solingen und Düsseldorf S1-Betrieb nach Stellwerk-Störung eingestellt

Das neue Jahr hat in etwa genauso angefangen, wie das alte zu Ende gegangen ist – zumindest für die Reisende und Pendler, die in Remscheid beziehungsweise in Solingen auf die Bahnverbindungen von und nach Düsseldorf angewiesen sind. Denn wie schon in den Wochen zuvor wurden am Montag sowohl auf der S-Bahn-Linie S 1, als auch auf der neuen Linie des Regionalexpresses RE 47 zum Start in die erste Arbeitswoche des Jahres 2023 erneut zahlreiche Zugverbindungen gestrichen.