Rommerskirchen : Beliebte Nettesheimer Grillhütte wird saniert

Nettesheim Ein Antrag von CDU und SPD fand im Hauptausschuss eine einstimmige Mehrheit.

„Wir reden mit allen und arbeiten mit allen zusammen“, diese Parole gaben vor geraumer Zeit CDU-Partei- und Fraktionschef Michael Willmann und Gabi Paulus, seine Stellvertreterin in der Fraktion, aus. Wobei dies mit der Einschränkung gilt, dass für die Union eine Kooperation mit der FDP nicht in Frage kommt. Deren vierköpfige Fraktion besteht bekanntermaßen aus drei ehemaligen Christdemokraten, die zwischen 2015 und 2017 zu den Liberalen gewechselt waren.

Ansonsten tut die CDU seit der Sommerpause alles, um ihre neue Devise in die Tat umzusetzen. Präsentierte sie in der September-Sitzung des Rats einen gemeinsamen Antrag mit Bündnis 90/Die Grünen, lag dem Haupt- und Finanzausschuss jetzt ein gemeinsam mit der SPD ausgearbeiteter vor. Die einstimmige Mehrheit war angesichts der geforderten Sanierung der weithin beliebten Grillhütte am Nettesheimer „Frohnhof“ lediglich eine Formsache.