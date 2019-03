Stadtrat in Grevenbroich: Ärger um Strukturwandel-Antrag

Stadtrat in Grevenbroich

Grevenbroich Ein gemeinsamer Vorstoß von CDU, UWG, FDP und Grüne sorgt für Diskussionen.

Der Kreistag hat am Mittwoch einstimmig ein Strategiepapier zum Strukturwandel im Rheinischen Braunkohle-Revier verabschiedet. Obwohl dem Stadtrat ein nahezu deckungsgleicher Text vorlag, ist es ihm am Donnerstagabend nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame Position zu einigen.

Das Kreis-Papier war einem Gemeinschaftsantrag beigefügt, in dem CDU, UWG, FDP und Grüne die Stadt zum Handeln aufgefordert hatten. Genauer: Die Verwaltung soll mit Unternehmen und Entscheidern in einen engen Dialog treten, um Lösungen für einen erfolgreichen Strukturwandel zu entwickeln. Demgegenüber stand ein von der SPD eingebrachter Resolutions-Text, der insbesondere auf RWE abzielte. Inhalt unter anderem: Der Konzern müsse dazu verpflichtet werden, die beiden Kraftwerksstandorte in Gewerbe- und Industrieflächen umzuwandeln.