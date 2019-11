Bildung in Rommerskirchen : Kastanienschule soll größer werden

Hoeningen Fünf Millionen Euro könnte die Erweiterung der Bildungseinrichtung kosten.

Angesichts zeitweise gesunkener Schülerzahlen gab es in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen immer mal wieder Spekulationen über den dauerhaften Bestand der Kastanienschule. „Die entbehrten schon immer jeder Grundlage“, sagt Schuldezernent Elmar Gasten, während Bürgermeister Martin Mertens ebenso wie sein Vorgänger Albert Glöckner mehrfach eine Bestandsgarantie für den Schulstandort Hoeningen abgegeben haben. Diese Garantie will Mertens jetzt gleichsam in Beton gießen. Geplant ist nämlich ein zweigeschossiger Anbau, der ihm zufolge vier bis fünf Millionen Euro kosten könnte – wobei ein Großteil der Summe durch Landeszuschüsse bestritten werden könnte. Im Bildungsausschuss wird das Thema am 21. November zur Debatte stehen. Gibt das von Udo Flegel (SPD) geleitete Gremium grünes Licht, kann die Planung beginnen. Mertens rechnet frühestens 2021 mit einem Baubeginn. Auf die Agenda gerückt ist der Anbau im Rathaus angesichts der Tatsache, dass die vor mehr als 40 Jahren damals „behelfsmäßig“ errichteten Container nach etlichen Ausbesserungen inzwischen derart marode sind, dass „sich eine Sanierung wirtschaftlich nicht mehr vertreten lässt“, wie Gasten sagt. Hinzu komme, „dass das Rathaus aufgrund der wachsenden Schülerzahlen in der Gemeinde plant, die Kastanienschule im kommenden Jahrzehnt in einzelnen Jahrgangsstufen zweizügig zu gestalten“. Untermauert werde dies durch die aktuellen Schülerprognosen.