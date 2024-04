Engagement in Rommerskirchen Runder Tisch für Demokratie und Toleranz wird fortgesetzt

Der im Februar in Rommerskirchen gegründete Runde Tisch für Demokratie und Toleranz wird fortgesetzt. Das teilt die Gemeinde mit. Das dritte Treffen des Kreises ist für Montag, 10. Juni, ab 18 Uhr im Ratssaal angesetzt. Politik und Verwaltung wollen mit Vereinen und gesellschaftlichen Gruppen über das weitere Vorgehen beraten. Am 24. Februar hatte der Runde Tisch eine Demonstration organisiert, an der sich mehrere hundert Menschen beteiligt hatten.