Ehrenamtler in Rommerskirchen Agathe Neunzig und die „Ata-Girls“ zu Besuch in der Hauptstadt

Im Januar hat Agathe Neunzig stellvertretend für die ganze Gruppe die Ehrengabe der Gemeinde Rommerskirchen bekommen. „Darüber habe ich mich sehr gefreut, das war schon toll“, sagt sie. „Ich mache das super gerne, bin ein totaler Vereinsmensch und niemand, der nur zu Hause sitzt“, sagt sie. Und doch sei es schön, diese Art der Wertschätzung zu erhalten. „Dann ist man auch motiviert, weiterzumachen.“ Durch die Verleihung der Ehrengabe wurde auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Daniel Rinkert auf die Ehrenamtlerinnen aufmerksam und lud die Truppe ein, für vier Tage nach Berlin zu kommen. „Das fanden wir natürlich super“, sagt Agathe Neunzig. So reisten sieben der Ata-Girls (zwei konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen) zusammen mit einer größeren Gruppe von ehrenamtlich Tätigen vom 14. bis zum 17. April in die Hauptstadt. „Es war eine super Reise, toll organisiert“, schwärmt die Anstelerin. Am Bahnhof in Berlin wartete schon ein Bus mit Führer, der für die Zeit der Reise zur Verfügung stand. Auf dem Programm standen natürlich ein Besuch im Bundestag samt Diskussion mit Daniel Rinkert, eine Stadtführung per Bus sowie der Besuch mehrerer Museen und weiterer Sehenswürdigkeiten. Ein gemeinsames Essen pro Tag führte die Gruppe in verschiedene Restaurants. Agathe Neunzig sei schon mehrmals in Berlin gewesen, „aber es gibt jedes Mal Neues zu entdecken und die Reise war wunderbar“, erzählt sie.