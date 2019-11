Respekt für Retter in Rommerskirchen : Fernsehteam dreht an Rettungswache in Butzheim

Fernsehteam dreht an Rettungswache in Butzheim

Butzheim Für einen Beitrag zum Thema „Respekt“ hatte auch das DRK-Rettungsteam einiges zu erzählen.

Seit knapp anderthalb Jahren gibt es die DRK-Rettungswache an der B 59, in dieser Zeit ist sie womöglich zur medial bekanntesten in Deutschland geworden. Nicht zum ersten Mal war am Mittwoch ein Fernsehteam bei Marcel Offermann, dem Leiter der Rettungswache, und seinen Mitstreitern für Dreharbeiten zu Gast.