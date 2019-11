Kultur in Rommerskirchen : Gillbachbühne probt für britische Komödie

Für fünf Veranstaltungen üben derzeit die Mitglieder der Gillbachbühne Evinghoven. Foto: Tinter, Anja (ati)

Evinghoven Seit Anfang Oktober laufen die Proben für das Stück „Kille Kille". Ende November wird die Bühne aufgestellt.

Wie es der Kalender will, wird die 33. Theatersaison bei der Gillbachbühne 2020 bereits sehr früh beginnen. Am Freitag, 3. Januar, hebt sich um 20 Uhr der Vorhang für das Stück „Kille Kille“ des britischen Autors Derek Benfield (1926-2009), die Horst Johanning ins Deutsche übertragen hat. Für den Zweiakter mit acht Darsteller(innen) laufen die Proben seit Anfang Oktober. Zwei Mal wöchentlich trifft sich das Team in der Turnhalle, die diesmal bereits am 30. November vollends zum Theatersaal werden soll: Dann nämlich wird die Bühne aufgestellt, so dass unter „Echtbedingungen“ geprobt werden kann.

Ausgesucht hat das Stück Tanja Stephan, die zum zweiten Mal als Regieassisten fungiert. Sie schätzt den britischen Humor, der diesmal in seiner schwärzesten Variante zu bewundern sein wird. Eigentlich ist das Heim von Jane und Andrew ja friedlich und beschaulich, was die Idylle jedoch trübt, sind permanente Todesfälle. Erst stürzt der Fensterputzer von der Leiter, dann erwischt es den Fernsehtechniker, und auch der Gasableser verlässt das Haus nicht lebend. Genug Gründe also, die Gäste zu verschrecken und dem Schwiegersohn in spe die gute Laune zu verderben – ganz im Gegensatz zum Publikum, das viele Gründe finden wird, sich bestens zu amüsieren.