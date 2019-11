Heimatvereine in Rommerskirchen : Kathi Schmitz führt „Heimat + Historie“

Nettesheim-Butzheim Katharina Schmitz ist neue Vorsitzende des Vereins „Heimat + Historie NE-BU 962“. Sie ist die Nachfolgerin von Peter Emunds, der nach Querelen zurückgetreten war.

Auch Katharina „Kathi“ Schmitz zählt zu den Mitgründern und ist vor Ort alles andere als eine Unbekannte. Sie und ihr Mann Heinz waren 1991 das örtliche Schützenkönigspaar. Mit einigen Mitstreiterinnen war sie mehr als 25 Jahre lang für den Seniorenkaffee in der Begegnungsstätte Alte Schule zuständig. Nicht zuletzt war sie lange in der Bütt’ aktiv: Bei der Karnevalsabteilung der Katholischen Frauengemeinschaft gehörte sie viele Jahre lang zu den tragenden Kräften.

Bei der internen Weihnachtsfeier kann der Verein demnächst ein neues Mitglied begrüßen: Bürgermeister Martin Mertens ist „Heimat* Historie inzwischen beigetreten, so dass er es in Rommerskirchen nun auf stattliche 25 Vereinsmitgliedschaften bringt. Bei der Weihnachtsfeier wird ihm offiziell die Mitgliedskarte ausgehändigt. Was Mertens zum Beitritt bewogen hat? „Heimatpflege untersucht, wo wir hergekommen sind. Sie dokumentiert, wie es früher gewesen ist. Eine so verstandene Heimatpflege prüft und pflegt das Erhaltenswerte. Deshalb bin ich gerne Mitglied geworden“ lautet seine Antwort. In seiner Paraderolle als Nikolaus wird Theo Huppertz auftreten.