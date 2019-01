Rommerskirchener Theaterverein spielt: Wenn Schauspieler sich selbst schon in den Proben zerfleischen

Evinghoven Wäre die Gillbachbühne ein Karnevals- und nicht ein Theaterverein, könnte sie ihr drei mal elfjähriges Bestehen feiern. Dass sich auch auf der Theaterbühne eine der fünften Jahreszeit vergleichbare, ausgelassene Stimmung erzeugen lässt, stellte das vor Spielfreude strotzende Ensemble jetzt bei der Premiere seines neuen Stücks unter Beweis.

„Tee Zitrone oder ohne ?“ lautet der Titel der Komödie von Danielle Navarro-Haudecoeur und Patrick Haudecoeur, die zu den erfolgreichsten französischen Stücken der vergangenen Jahrzehnte zählt. Dies mag auch daran liegen, dass es die eigene Zunft mit sehr viel Selbstironie aufs Korn nimmt und die unverwüstliche Boulevardkomödie nicht nur parodiert, sondern geradezu zum Explodieren bringt. Eine von Regisseurin Klara (Gabi Schmitz) nicht zu bändigende Schauspieler-Truppe soll ein Stück einstudieren und scheitert schon in den Proben derart grandios, dass die eigentliche Aufführung nur zur Katastrophe geraten kann, die sich im zweiten Akt bewundern lässt. Das Gemisch der Charaktere ist in der Tat toxisch: Diva Sophia (Ingrid Schmitz in einer Paraderolle) steht mit der Bewunderung ihrer selbst ebenso allein da wie mit der pompös-monströsen Rothaar-Perücke, die sie in der Rolle der Marie-Agnes trägt. Völlig talentfrei, dafür aber mit dem Produzenten als Vater geschlagen, taumelt Julian (Hansi Engels) durch die Szenerie und spielt den wohl komischsten und mit dem meisten Applaus bedachten Part, während der alternde Star-Schauspieler Dominic (Bernd Bausen) nicht erkennen mag, dass er seinen Zenit überschritten hat. Auch Richard (Herbert Schroers), der im „eigentlichen“ Stück den Mann der kapriziösen Marie-Agnes spielen soll, kämpft vor allem für sein Ego, was letztlich zuviel für den zerbröselnden „Teamgeist“ ist. Vom Kampf „Jeder gegen jeden“ lässt sich auch die Backstage-Crew um Kostümbildnerin Brigitte (Alexandra Korschefksy), Inspizentin Brigitte (Alexandra Korschefsky) und Tontechniker Schrotti (Marco Küx bei seinem ersten Bühnenauftritt) anstecken, während Regieassistentin Kim (gespielt von der gleichfalls ihre Premiere feiernden Julia Bausen) die Lektion für weitere Theaterleben lernt, dass es so nun wirklich nicht geht.

Auf das Stück aufmerksam geworden ist Regisseur Helmut Schmitz durch einen Zufall in Gestalt eines Flyers, der ihm in Liedberg in die Hände fiel und auf eine Aufführung des Thalia-Theaters Korschenbroich aufmerksam machte. Von dem war eine Abordnung beim begeisterten Premieren-Publikum in der alten Turnhalle. „Das Stück hätte in Vakem spielen könnte“, meinte lakonisch Adi Deutzmann vom Förderverein Vanikum. „Immer wieder ein amüsanter Start ins neue Jahr“, kommentierte der langjährige Bürgermeister Albert Glöckner, der auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt ein Stammgast der Gillbachbühne geblieben ist. Weitere Aufführungen gibt es kommendes Wochenende, nämlich am Freitag ab 20 Uhr und am Samstag ab 19 Uhr.