Kulturzentrum in Rommerskirchen : Spannende Blues-Reise in Sinsteden

Sinsteden Musiker Joep Pelt präsentierte die Entwicklungen des Musikstils im Laufe der Zeit.

Er ist Gitarrist, Sänger, Songwriter und Musikproduzent in einer Person und wurde einst inspiriert vom US-amerikanischen Musikforscher Alan Lomax. Aus dessen Tausenden von Stunden Recherche in über sieben Jahrzehnten hat Joep Pelt ein exquisites Acoustic-Set zusammengefügt, das gespickt ist mit seiner eigenen Blues-Vita und, alles beherrschend, dem weltweit variierten Blues.

In typisch niederländischer Lockerheit, sein Deutsch ein wenig radebrechend (und damit die Sympathiewerte noch erheblich steigernd), folgte Joep Pelt den Spuren seines großen Vorbilds. Alan Lomex gilt als Musikarchäologe, der überall Musikstile aufgespürt hat, ob in der Heimat des Blues, Amerika selbst, oder gar in Äthiopien und Mali. Heute hat Joep Pelt diese Musik auf seine Art verinnerlicht und präsentierte am Samstagabend eine regelrechte Uraufführung. Mit diesem auf Lomax beruhenden Programm und eigenen Kompositionen wird er auf große Tournee gehen.