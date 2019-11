Rommerskirchen und das Kreiskulturzentrum : Förderverein will Beschilderung für Kulturzentrum

Sinsteden Der Rhein-Kreis Neuss hat bereits ein Hinweisschild beantragt. SPD-Landratskandidat Andreas Behnke reicht dies nicht.

Nach wie vor laufen die Bauarbeiten an der Umgehungsstraße B 59n, was momentan ein Problem verschärft, das dem Förderverein für das Landwirtschaftsmuseum auf den Nägeln brennt. Dadurch, dass die Umgehung Sinstedens den Durchgangsverkehr deutlich reduzieren soll, liege das Kreiskulturzentrum für wenig ortskundige Fahrer geradezu „am Ende der Welt“, wie Claus Coermann, Geschäftsführer des Fördervereins, sagt. Von den mehr als 10.000 Fahrzeugen, die die Ortsdurchfahrt täglich passierten, sollen am Ende auf der seit Anfang Oktober nicht mehr als B 59 firmierenden Ortsdurchfahrt im Bereich der Grevenbroicher Straße nur noch 700 übrig bleiben, so die offizielle Erwartung.