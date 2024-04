Brauchtum in Rommerskirchen Hoeninger eröffnen die Schützenfestsaison

Bald ist es soweit, die St. Sebastianus-Schützen aus Hoeningen starten in die Schützenfest-Saison. Vor dem eigentlichen Fest, das ab dem 18. Mai stattfindet, starten die Schützen mit den Schießwettberwerben. Am Samstag, 4. Mai werden der neue Bruderschaftsprinz und der neue Bruderschaftskönig in der Schießhalle der Bruderschaft in Hoeningen ausgeschossen.