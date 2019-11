Rommerskirchen : „Konzert im Martinuspark“ kehrt 2020 zurück

Bei der Auflage der Veranstaltung im Jahr 2012 kündigte sich schon früh Regen im Martinuspark an. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Nettesheim Das Konzert lockte stets viele Besucher an, fiel 2016 aus und musste 2010, 2012 und 2014 abgebrochen werden.

Es war ein Event seinesgleichen und hatte das Zeug, eine der besten Freiluftveranstaltungen in der Gemeinde zu werden. Alteingesessene Rommerskirchener sprachen geradezu enthusiastisch von der besten Party, die sie unter freiem Himmel am Gillbach je erlebt haben.

Letztmals 2014 abgehalten, soll das „Konzert im Martinuspark“ 2020 wieder auf den Veranstaltungskalender zurückkehren. „Wir haben bereits einige Leute für die Organisation gefunden und unterstützen sie auch seitens des Vorstands, sagt Toni Jordans, Brudermeister der St. Sebastianus-Bruderschaft Nettesheim-Butzheim. Mit im Boot ist dabei auch sein Vorgänger Andreas Heinrichs, in dessen Amtszeit das bislang letzte Konzert fiel. Ein Termin steht (zumindest fast) fest: Gefeiert werden soll wie bisher freitags, dann allerdings im August, und zwar in genügend zeitlichem Abstand zum Ansteler Schützenfest, das traditionell am ersten September-Wochenende stattfindet.