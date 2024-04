Kriminalität in Rommerskirchen Gemeinde wurde schon wieder zum Müllabladeplatz

Die Ablage wilden Mülls hat in Rommerskirchen eine lange und unschöne Geschichte. Denn die drei gravierenden Verstöße in diesem Jahr reihen sich in eine ganze Serie solcher Vorfälle ein, die sich im weit verzweigten Wegenetz zwischen Rommerskirchen, Gill, Stommeln, Stommelerbusch sowie Nettesheim und Butzheim ereignet haben. „Was durchaus darauf schließen lässt, dass der oder die Täter über gediegene Ortskenntnisse verfügen. Selbst für Einheimische ist dieses Wegenetz nämlich oft nur schwer passierbar“, urteilt Gemeindesprecher Sebastian Meurer.