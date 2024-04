Projekt in Rommerskirchen Silke Gorißen zu Besuch auf dem Damianshof

Ministerin Silke Gorißen erfuhr von Karin Guendel Gonzalez: „Wir möchten gemeinsam mit den Landwirten innnovative Lösungen kreieren.“ Unter der Überschrift nachhaltige Bewirtschaftung sei vieles denkbar, was Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen könnte. Unter der Voraussetzung von Innovationsfreundlichkeit und dem Bestehen im globalen Wettbewerb. Am Oberziel, die heimische Erzeugung von Nahrungsmitteln zu stärken, dürfe nach den Worten der Referenten Olligs und Gonzalez aber nie gezweifelt werden. Dafür stehen neuerdings sogar zwei präsentierte Drohnen, die Äcker streifenweise abfliegen und wichtige Hinweise für die Bodenbearbeitung geben. „Nur im Dialog mit der Landwirtschaft“, so resümierte die beeindruckte Ministerin Gorißen, „kann es gelingen, praxistaugliche und gesellschaftlich akzeptierte Lösungen zu finden.“ Es bleibt also noch eine Menge zu tun.