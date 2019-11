Jugend in Rommerskirchen : Schulbusse verspäten sich nach wie vor

Schüler sollten derzeit Verspätungen im Busverkehr einplanen. Foto: dpa/Felix Kästle

rommerskirchen Bei der Jugendkonferenz der Gemeinde wurden erneut Verspätungen beanstandet. Ursache ist aktuell die in Sinsteden wegen der B 59n bestehende Baustelle. Die Arbeiten sollen Ende November abgeschlossen sein.

Mit dem Schulbusverkehr hapert es immer noch. Dies wurde jetzt bei der gut besuchten, fünften Jugendkonferenz der Gemeinde im Jugendcafé „GIL‘ty“ in der Begegnungsstätte Alte Schule deutlich. Wie eine Schülerin sagte, seien Verspätungen durch die Baustelle an der B 59n in Sinsteden offenbar immer noch eher die Regel als die Ausnahme.

Das Problem dürfte mit dem erwarteten Abschluss der Arbeiten Ende November zwar grundsätzlich gelöst sein. Dennoch bat Schuldezernent Elmar Gasten um exakte Informationen, wann der Bus nicht oder verspätet an den Haltestellen angekommen, bzw. abgefahren ist. Nur so könne der Busverkehr Rheinland der Sache nachgehen und für wirksame Abhilfe sorgen, so Gasten.

Info Weiteres Thema: Graffiti im öffentlichen Raum Rommerskirchen Für das Gestalten der Unterführung am Nettesheimer Weg werden Jugendliche gesucht. Rhein-Kreis An einer Bahnunterführung an der Neusser Straße in Korschenbroich gibt es schon seit 16 Jahren legale Graffiti. In Dormagen und Neuss stehen gleichfalls seit langem Flächen für Graffitisprayer zur Verfügung.

Im Prinzip hat sich hier jedoch offensichtlich vieles gebessert, wie kürzlich Thomas Gulentz deutlich machte. Nach der September-Sitzung des Rats, bei dem das Problem intensiv diskutiert worden war, hatte Gulentz eine „Beschwerde-App“ installiert, bei der Verspätungen gemeldet werden können. Erst vor wenigen Tagen sagte Gulentz, dass in dieser Hinsicht zur Zeit Funkstille herrsche.

Dies gilt auch hinsichtlich einer derzeit anscheinend nicht vorhandenen „Sprayer-Szene“ in der Gemeinde. Wie Bürgermeister Martin Mertens und Elmar Gasten berichteten, habe die Deutsche Bahn inzwischen die Genehmigung erteilt, die Unterführung am Nettesheimer Weg mit Graffiti zu versehen – womit natürlich nicht „wilde“ Sprayer angesprochen sind. Gesucht wird nach Gastens Worten „nach wie vor eine relativ stabile Gruppe Jugendlicher, die sagt, Sprayen ist unser Thema“. Das Angebot jedenfalls steht, die nötigen Genehmigungen liegen vor, und im Frühjahr 2020 soll laut Reinhard Giese vom Kreisjugendamt ein neuer Versuch gestartet werden – zunächst in Form eines Workshops für interessierte Jugendliche.

Um die Nutzer besser vor Wind und Wetter zu schützen, wird die Holzhütte am Gorchheimer Weg in Kürze an drei der vier Seiten mit Holzwänden geschlossen, teilte Monika Lange mit, die als Amtsleiterin im Rathaus auch für Jugendbelange zuständig ist. Gleichfalls nicht mehr lange dauern wird es, ehe es auch in Ramrath eine solche Hütte geben wird. „Der Auftrag geht nächste Woche raus“, sagte Monika Lange jetzt im „GIL‘ty“.

Etwas in Stocken geraten ist die Einrichtung eines „Dirt Parks“, der eigentlich in der Nähe der Holzhütte am Gorchheimer Weg vorgesehen war. Hier bestehen Bedenken wegen des Lärmschutzes, so Gasten. Aktuell gebe es Überlegungen, den „Dirt Park in Richtung des neuen Festplatzes“ zu planen, informierte er die Konferenzteilnehmer.