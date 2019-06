Sportstätten in Grevenbroich : SPD wirft der CDU-Fraktion Blockadehaltung vor

Grevenbroich Nach dem Ratsbeschluss für die gemeinsame Sportanlage für Frimmersdorf und Neurath geht die Diskussion weiter, die SPD übt Kritik an der CDU. Sie wirft den Christdemokraten vor, dass diese blockieren und taktieren würden.

Im Rat hatten 14 CDU-Ratsmitglieder die Teilnahme am Bundesförderprogramm für die Sportanlage abgelehnt, 27 Politiker stimmten dafür. „2015 bis 2019 waren gute Jahre für den Sport in Grevenbroich. Das setzt sich mit dem Ratsbeschluss fort“, betont Rosemarie Cremer, sportpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Vor diesem Hintergrund seien „Verhalten und Argumentation der CDU völlig unverständlich. Unter Führung der CDU im Rathaus und im Stadtrat wurde der Sport 16 Jahre lang systematisch vernachlässigt – jetzt beklagt man sich über den Zustand mancher Sportanlagen und tut so, als habe man damit nichts zu tun“, erklärt Fraktionsgeschäftsführer Daniel Rinkert. „Das ist unredlich – besonders, wenn man im gleichen Atemzug das Projekt in Neurath ablehnt. Klaus Krützen und die SPD-Fraktion haben in der Sportpolitik das Ruder herumgerissen, während die CDU blockiert und taktiert“, sagt Rinkert. Im Rat hatte CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser die Sportanlage in Neurath befürwortet, aber die Investition von 3,2 Millionen Euro sei aus Sicht der CDU zu hoch angesetzt. Zudem habe die Politik nach der Sportstätten-Bereisung noch keine Übersicht über alle notwendigen Investitionen. In den anderen Stadtteilen würden sich „fast alle Sportstätten in einem schlechten bis katastrophalen Zustand befinden, erklärt die CDU. Die Stadt muss bei 1,4 Millionen Euro Zuschüssen knapp 1,8 Millionen Euro in Neurath selbst stemmen.