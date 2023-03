Natur in Rommerskirchen Positive Signale für den Erhalt des Gillbachs

Der Gillbach führt jetzt noch dank des Kühlwassers aus den Kraftwerken dauerhaft Wasser. Nach deren Aus droht der Wasserlauf in großen Teilen trocken zu fallen. Die Kommunen Rommerskirchen, Grevenbroich und Bergheim sehen RWE und Erftverband in der Pflicht, das Überleben des Wasserlaufs auch in Zukunft zu sichern, weil deren Eingriffe in die Landschaft das ursprüngliche Quellgebiet des Gillbachs stark beeinträchtigt hätten.