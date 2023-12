Auszeichnung in Rommerskirchen Heimatpreis für Dorfgemeinschaft Oekoven-Deelen–Ückinghoven

Jubel in Oekoven: In der letzten Ratssitzung wurde der Dorfgemeinschaft Oekoven-Deelen–Ückinghoven der vom Land NRW geförderte Heimatpreis verliehen Sie konnte die aus der Landtagsabgeordneten Heike Troles und den beiden stellvertretenden Bürgermeisterinnen Bianka Mischtal und Ellen Klingbeil bestehende Jury mit zwei Projekten derart überzeugen, dass sie mit Platz eins zugleich die Hälfte des Preisgelds in Höhe von 2500 Euro einheimsen konnte.