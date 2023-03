Klimawandel So schützt die Gemeinde Rommerskirchen ihre Bäume

Hitzebeständigkeit „Wir arbeiten eng mit einer Sachverständigen auf diesem Gebiet zusammen, die wir bei solchen Angelegenheiten zu Rate ziehen“, erklärt der Fachmann vom Tiefbauamt. Die Art der Familienbäume könne zum Beispiel zunächst von den Spendern vorgeschlagen werden. Sollte diese Art nicht in das Ortsklima passen, werde entsprechend abgestimmt, so dass grundsätzlich nur Bäume gepflanzt werden, die den klimatischen Bedingungen widerstandsfähiger begegnen können. Zusätzlich würden Bäume, die an Straßen in dafür vorgesehene Baumscheiben gepflanzt werden, unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit und des Pflegeaufwandes betrachtet. So würden statt Kugelbäumen säulenförmig wachsende Bäume bevorzugt, weil diese ihrer Form nach nicht stark in den Verkehrsraum hineinragen.