Projekt in Rommerskirchen Besonderer Spaziergang zum Erhalt des Gillbachs

Das Ziel lautet klar „Erhalt des Gillbachs“. „Wenn das Wasser nicht mehr fließt, werden Tiere und Pflanzen das nicht überleben“, betont Janetta. Laut RWE solle im Bachlauf ein Trockenkorridor entstehen, in dem sich Pflanzen und Tiere ausbreiten können. „Die Austrocknung würde einen Lebensraumverlust bedeuten und damit eine Umweltkatastrophe. Auch klimatologisch wäre es sehr schlecht, weil der Bach für Abkühlung sorgt.“ Darüber hinaus wäre der emotionale Verlust enorm, weil „all das, was wir in Namen mit ‚Gillbach‘ tragen, an Bedeutung verlieren würde.“ Auch historisch wäre der Verlust groß, meint Katharina Janetta. „Erste Erwähnungen des Gilbachs gehen auf das Jahr 100 nach Christus zurück.“