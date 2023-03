Schulen in Rommerskirchen Extra Geld aus dem Programm „Aufholen nach Corona“

Für den Zeitraum zwischen dem 1. August 2021 und dem 31. Dezember 2022 erhielt die Gemeinde 35.930 Euro als fachbezogene Pauschale im Rahmen des Aktionsprogramms. Das Geld wurde auf das Schulbudget, das Budget für Bildungsgutscheine und das Schulträgerbudget aufgeteilt. Mit dem Schulbudget konnten die drei Grundschulen eigenverantwortlich schulbezogene Maßnahmen zum Ausgleich pandemiebedingter Defizite finanzieren. Vor allem Förderunterricht wurde damit angeboten, aber auch Theaterbesuche konnten so finanziert werden. „Das war eine sehr schöne Sache und sehr wichtig für die Kinder“, erzählt Christiane Schlangen, Schulleiterin der Gemeinschaftsgrundschule in Frixheim. Im Dezember habe die Schulgemeinde ein Weihnachtsstück im Rheinischen Landestheater in Neuss besucht. „Endlich konnte so etwas wieder einmal stattfinden“, sagt sie.