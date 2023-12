Weihnachtsgruß des Bürgermeisters von Moers „Über 23 Millionen Euro können wir nicht von heute auf morgen ‚sparen’“

Aufgrund der Situation drohen in Moers wie in vielen anderen Städten ab 2024 höhere Grund- und Gewerbesteuern. „Wir stehen am Ende der ‚föderalen Nahrungskette‘ – Bund, Land, Kommunen“, so der Bürgermeister. „Über 23 Millionen Euro können wir leider trotz aller Bemühungen nicht von heute auf morgen ‚sparen‘ und Einschränkungen in den Bereichen Sport, Bildung, Kultur, Jugendeinrichtungen oder Seniorenbegegnungsstätten wollen wohl überlegt sein. Die Hoffnung, die ich nicht aufgebe, ist, dass das Land die aktuell unklare Rechtslage so verändert, dass die Kommunen ohne Anhebung der Grundsteuer auskommen.“