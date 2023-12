Baumaßnahme in Rommerskirchen Radweg an der L 375 wird ab Januar saniert

Was lange währt, wird – zumindest manchmal – doch noch gut: Dies gilt zumindest für den maroden Radweg entlang der L 375 in Richtung Grevenbroich. Der war zuletzt eines der Dauerthemen im Bauausschuss des Rommerskirchener Rats. Inzwischen hat der zuständige Landesbetrieb Straßenbau gehandelt: Im Januar und Februar soll der auch auf Rommerskirchener Gebiet liegende Radweg rundum saniert werden: Das Projekt wird bei Straßen NRW in der Kategorie Neubau/Grunderneuerung geführt.