Samariterkirche in Rommerskirchen Neue Orgel feierlich eingeweiht

In der Samariterkirche in Rommerskirchen wurde am Sonntag groß gefeiert: Ein Gottesdienst am Sonntagnachmittag zur besten Kaffee- und Kuchenzeit, die Orgelsegnung, der Empfang in der guten Stube der Kirche, und als Krönung der Festivität das abendliche Konzert „OrgelPlus“. Mit von der Partie war eine zahlenmäßig starke und auffallend lebendige Gemeinde. Gestaltet haben den langen Tag der Chor RokiVoices, das Brass Ensemble JuKiO Neuss – an der Orgel und mit der musikalischen Leitung betraut waren Renate Schäkel und Shawn Kühn.