Kita in Rommerskirchen Gemeinde reagiert auf Vandalismus

Für Kinder ist sie ein Traum – die spezielle Schutzhütte am Nettesheimer Weg, die der Naturgruppe aus der Kindertagesstätte Gillbach-Wichtel bei schlechtem Wetter ein Dach über dem Kopf bietet und es den Jungen und Mädchen dennoch erlaubt, nah an der Natur zu sein. Doch die sogenannte Kohta, so der aus dem Schwedische Stammende Name der Behausung, lockt immer wieder zwielichtige Gestalten an, die Übles im Schilde führen. Anfangs gab es „nur“ Probleme mit Müll und Scherben, doch dann folgten auch mehrfach Zerstörungen. Zuletzt Anfang März, als sämtliche Scheiben der Hütte eingeschlagen wurden. Jetzt handelt die Gemeinde. Es wurde Strafanzeige erstattet, zudem wird die Hütte jetzt deutlich besser gesichert, wie in der Sitzung des Rommerskirchener Ausschusses für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales am Donnerstagabend mitgeteilt wurde.